В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Наталья Дмитриева

Алина Луговая
17:44 25.11.2023
Наталья Дмитриева известна по ролям в фильмах «Уходя, уходи», «Бумбараш», «Прогулка, достойная мужчин».
В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Наталья Дмитриева
© Фото: Молодёжный театр на Фонтанке
Читайте нас на:

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталия Дмитриева скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщили в Молодежном театре на Фонтанке. 

«25 ноября 2023 года в результате продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева», - говорится в сообщении.

Наталия Дмитриева прослужила в театре на Фонтанке 43 года с 1980 года. Свою театральную карьеру актриса начала в 23 года в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Среди знаковых постановок «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры».

Кроме театра,  Дмитриева любила кинематограф. Варвара в фильме «Бумбараш», Виктория в «Уходя, уходи», Елена в «Невозвращенце» - по этим ролям заслуженную артистку знает не одно поколение. А еще почти двадцать актриса сотрудничала с лицеем искусств «Санкт-Петербург», где ставила вместе со школьниками авторские спектакли.

В театре Наталью Дмитриеву назвали честным и безмерно талантливым профессионалом, надежным партнером и другом, а также выразили соболезнования родным и близким.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:05 В стране и мире
Маск назвал «пугающим» дефицит боеприпасов у США из-за Украины
16:12 В стране и мире
Видео
В Красногорске при демонтаже комплекса «Снежком» рухнул строительный кран
15:47 В стране и мире
В МИД РФ сообщили о закрытии КПП «Рафах» из-за гуманитарной паузы
14:23 В стране и мире
Власти Финляндии не планируют политически дискутировать с Россией о ситуации на границе
13:42 В стране и мире
Bloomberg: ряд стран ЕС выступили за смягчение антироссийских санкций
Популярное
Путин пошутил, что Греф копает себе яму, развивая ИИ
Видео
ИИ придумал и прочитал Путину сказку про горящую избушку Деда Мороза и Снегурочки
В НАТО предложили ввести «военный Шенген» для свободного перемещения по альянсу
Видео
Появились подробности о состоянии после ДТП сидевшего на параде с Путиным ветерана
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.