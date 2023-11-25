Морпех Посохов рассказал, как не дал националистам испортить праздник 9 мая

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Главный старшина бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, кавалер Ордена Мужества Константин Посохов рассказал в программе «Время героев» о том, как украинские националисты попытались в ночь перед 9 мая атаковать позиции российский войск. Подразделению Посохова удалось прорваться и прийти на помощь товарищам, попавшим под обстрел.

«В планах у них было на 9 мая испортить нам праздник. Поэтому в ночь они пошли с самого выгодного направления - через правый фланг. Мы стояли на левом - усиленные посты сделали, ждали их. Но бой завязался на правом фланге», - рассказал военнослужащий.

Штурмовая группа Посохова заняла оборону на наблюдательном пункте. До позиции противника оставалось несколько десятков метров.

«Мы распределились по местам, у каждого свое направление и приняли бой. У того фланга ребята держали оборону до последнего, но когда поняли, что справа к ним заходят, то им на центр пришлось оттягиваться. Тут мы зашли с командиром группы - позывной Звезда, кстати - сгруппировались, с правого фланга зашли, дождались подмогу и пошли на выручку к своим», - рассказал морпех.

Полное интервью с главным старшиной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Константином Посоховым смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.