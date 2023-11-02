Российские военные поразили 160 целей на Краснолиманском направлении
В районе Серебрянского лесничества российские артиллеристы и летчики поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады.
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
Военнослужащие группировки российских войск «Центр» поразили 160 целей украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Кроме того, вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов противника.
Бомбардировщики группировки нанесли авиаудары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских националистов.
В районе Серебрянского лесничества российские артиллеристы и летчики поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады.
Около 30 артиллерийских расчетов противника обнаружены и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы.