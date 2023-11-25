Forbes: НАТО не может помочь Украине с проблемой грамотного военного руководства

Обозреватель Forbes отметил слабость командования ВСУ - эту проблему не могут «закрыть» поставки немецких танков и другого оружия на Украину.

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Армия Украины испытает серьезные проблемы из-за отсутствия грамотного командования, и эту проблему не в состоянии решить страны-члены НАТО. О проблеме с дефицитом нормальных штабных офицеров пишет аналитик Forbes Дэвид Экс.

«С прибытием сотен танков и боевых машин немецкого и польского производства Украина теперь нуждается в боеприпасах, саперах и персонале. Транспортные средства важны, но еще большее значение имеют артиллерийские боеприпасы, инженеры и штабные офицеры», - говорится в публикации.

Обозреватель с иронией отмечает, что в «способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов».

«Было бы интереснее тысячу недавно обученных саперов, окончивших инженерную школу НАТО, или несколько десятков умных майоров и полковников, всматривающихся в карту где-нибудь в бункере», - отметил журналист.

Ранее сообщалось, как во время боя в зоне СВО немецкий Leopard был уничтожен российским дроном-камикадзе «Ланцет».