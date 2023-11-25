Президент Швейцарии Берсе прибыл в Киев

Ален Берсе планирует поучаствовать в саммите по продовольственной безопасности и встретиться с Зеленским.

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Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев утром в субботу для встречи для участия в саммите по продовольственной безопасности. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Прибыл в Киев», - написал Берсе.

Он уточнил, что в планах визита - встреча с Зеленским и участие в международном саммите по продовольственной безопасности. Он также заявил, что в центре внимания, в том числе, долгосрочная поддержка Украины Швейцарией.

На неделе Киев также посетили глава Пентагона Ллойд Остин, министр обороны ФРГ Борис Писториус, Президент Молдавии Майя Санду, президент Евросовета Шарль Мишель.