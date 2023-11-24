Появились кадры пожара на Чагинской подстанции в Москве

При пожаре пострадал один из трансформаторов.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Пожарные локализовали крупный пожар на Чагинской подстанции в Москве, возникший рано утром 24 ноября. Съемочная группа «Звезды» сняла кадры с места происшествия.

На кадрах виден эпицентр возгорания - огромный трансформатор и черный столб дыма над ним. Территория подстанция была оцеплена, в тушении огня участвовали несколько экипажей службы пожаротушения.

В момент работы нашей съемочной группы в Чагино пожар был локализован - спасателям удалось не допустить распространение огня, дым над обгоревшей подстанцией стал гораздо меньше.

По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила 180 «квадратов».

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что подстанция № 510 «Чагино» печально знаменита с 2005 года, когда из-за пожара произошла масштабная техногенная катастрофа - около 2 млн человек в Москве, Тульской, Рязанской и Калужской областях на несколько часов остались без света, встал общественный транспорт, была прекращена работа многих предприятий. Сумма ущерба превысила 1,7 млрд рублей.