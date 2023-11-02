Сомнолог Бузунов рассказал, как легко просыпаться поздней осенью

Циркадный ритм задает воздействие на организм утреннего света. И если его нет или мало, то цикл смещается на более позднее время.

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Преодолеть влияние осенне-зимнего периода на организм можно с помощью физических нагрузок и дополнительного освещения, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Это позволит легче вставать по утрам и нормализовать сон.

К зиме у людей смещаются циркадные ритмы, рассказал специалист в интервью радио Sputnik. Ритм задает воздействие на организм утреннего света. И если его нет или мало, то цикл смещается на более позднее время.

От яркого света в утренние часы человек быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. В темные утра и пасмурные дни люди ведут себя малоактивно, не успевают накопить усталость и поздно засыпают. От этого на следующее утро сложно рано проснуться.

Чтобы поправить свой циркадный ритм, можно давать себе физическую нагрузку и активнее использовать свет, рассказал Роман Бузунов. Например, пользоваться светобудильниками, которые имитируют рассвет, или так называемую светотерапию сезонной депрессии - яркую белую лампу в 10 тысяч люксов.

Еще помогает офисный белый свет от 5,5 тысячи кельвинов, потому что мозг его воспринимает как солнечный. Вечером можно носить солнцезащитные очки, закрывать шторы и создавать блэкаут, чтобы мозг настраивался на ночь. И чтобы это все работало, необходимо соблюдать режим.