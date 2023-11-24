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На конференции МО РФ в Красногорске провели мастер-класс по восстановлению уретры

18:03 24.11.2023
VI Межрегиональная урологическая конференция состоялась на базе госпиталя имени Вишневского.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В подмосковном Красногорске состоялась VI Межрегиональная урологическая конференция. Как сообщает Минобороны России, мероприятие прошло на базе госпиталя имени Вишневского.

Участие во встрече приняли специалисты из ведущих медицинских организаций и учебных заведений оборонного ведомства, а также учреждений Минздрава из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других регионов страны.

Ведущие урологи, эксперты в области лапароскопии, эндоурологии, хирургической андрологии, реконструктивной урологии и онкоурологии обменялись опытом в области диагностики и лечения урологических и онкоурологических заболеваний.

Во время конференции проходили не только доклады, но и операции для лечения разных заболеваний. Периодически на экран в зале выводились включения из операционной, и участники могли в режиме реального времени отследить за действиями специалистов.

В частности, речь идет проведении сложной эндоурологической операции по поводу опухолей мочевого пузыря с фотодинамической диагностикой, а также операции по восстановлению целостности и проходимости уретры после тяжелого сочетанного ранения органов брюшной полости и малого таза у участника военной операции по защите Донбасса.

«Действительно, стало уже доброй традицией в стенах нашего национального медицинского исследовательского центра проводить эти ежегодные урологические конференции», - отметил начальник НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Александр Есипов.

Он отметил актуальность тем, обсуждаемых в ходе конференций, особенно в связи с проводимой спецоперацией, поскольку речь идет о полученных в ходе боя травмах и возвращении в строй раненых военнослужащих, а также сохранении качества их жизни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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