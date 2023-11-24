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Летчик, утопивший морской дрон ВСУ, рассказал, как тот пытался увернуться от огня

Виктория Косогляденко
13:43 24.11.2023
Недавно вертолетчикам удалось утопить сразу четыре морских дрона противника - этот вылет оказался весьма результативным.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российский летчик, пилотировавший вертолет, уничтоживший украинский морской дрон, рассказал, как тот пытался увернуться от огня, поняв, что его сейчас будут атаковать.

«Он начинает маневрировать, менять курс, менять скорость, пытаться уйти от вертолета или катера, который его преследует», - заявил летчик корреспонденту «Звезды» Виктории Косогляденко. 

Тот вылет оказался самым результативным - вертолетчикам удалось отправить на дно сразу четыре украинских безэкипажных катера. При этом обнаружить их получилось практически сразу - это была заслуга штурмана. 

«У нас же нет ориентиров в море, где мы конкретно находимся. Поэтому только расчеты - линейка и секундомер», - признался штурман с позывным Хмурый. 

Сейчас у авиации Черноморского флота каждый вылет - боевой. Задачи по штатному патрулированию в воздухе резко могут смениться приказом на открытие огня. Поэтому вертолеты всегда несут полный комплект вооружения.

Недавно к крымскому берегу прибило то, что осталось от одного подбитого дрона. Бронированные борта, камеры. С виду обычный прогулочный катер. Но есть нюансы - начиная с отсутствия экипажа и заканчивая броней, а также смертельно опасным грузом - взрывчаткой, от срабатывания которой надо беречь российские корабли и инфраструктуру.

Именно не давая им этого сделать, в ежедневные бои вступают корабли Черноморского флота, а также российская авиация.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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