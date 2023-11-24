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Власти Дублина оставили усиленные полицейские патрули после прекращения беспорядков

Мария Герман
Ирина Елагина
10:38 24.11.2023
В столице Ирландии в режим усиления переведены около 400 полицейских патрульных.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сотни полицейских патрулируют сейчас улицы Дублина. После ночных погромов в столицу Ирландии ввели спецназ. А городские службы пытаются навести порядок - повсюду осколки разбитых витрин, остовы сгоревших автобусов и автомобилей. Что стало причиной массовых беспорядков, расскажет Мария Герман.

Охваченные огнем автобусы, трамваи, мусорные баки и даже полицейские автомобили.

Массовые беспорядки - в центре Дублина. На О’Коннелл-стрит, одной из самых популярных улиц ирландской столицы, разгневанная толпа громит и грабит магазины.

В массовые беспорядки вылился протест против засилья мигрантов и роста преступности. Тысячи людей вышли на улицы всего через несколько часов после жестокого нападения. Недалеко от школы для девочек, по предварительной информации, выходец из Алжира, вооруженный ножом, ранил 30-летнюю жительницу Дублина и троих детей. Наиболее серьезно пострадал пятилетний ребенок. Он находится в больнице. Нападавшего смогли обезоружить очевидцы, которые удерживали его до приезда полиции.

«Сегодня днем маленькие дети и их опекун подверглись жестокому нападению - и я уверяю, что лицо, совершившее нападение, понесет всю ответственность. Но я также хочу подчеркнуть, что группа лиц - погромщики, преступники - воспользовались этим ужасным нападением, чтобы посеять раздор и хаос в центре нашего города. Я обсудила с комиссаром, мы направим все силы, чтобы восстановить порядок в городе. Будут аресты, хулиганы отправятся в тюрьму - порядок будет восстановлен, мы такого не потерпим», - заявила министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти.

К протестующим обратился комиссар полиции, заявив, что расследование уже идет.

«На данный момент мы можем смело утверждать, что происшествие не содержит никакой террористической составляющей. Это было отдельное, ни с чем не связанное нападение, и нам нужно выяснить его причины», - отметил пресс-секретарь полиции Ирландии Лиам Герати.

Протестующие пускали сигнальные ракеты и петарды в сторону стражей порядка.

Когда агрессивная толпа начала грабить магазины, полиция и спецназ перекрыли центр города.

Кто-то даже пустил слух, что в Дублин введут войска. Но Силы обороны Ирландии выступили с заявлением, что распространяемые в сети кадры переброски техники - дезинформация и не имеют отношения к сегодняшним событиям. Ирландская полиция сообщает, что сейчас беспорядки прекратились, а центр Дублина продолжают патрулировать около 400 силовиков.

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