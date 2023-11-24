Появились кадры задержания в Крыму подозреваемого в госизмене в пользу Украины
Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который работал на территории Крыма.
По оперативным данным, шпион поставлял на Украину запчасти к военной авиатехнике российского производства.
На кадрах оперативной видеосъемки несколько сотрудников ФСБ окружили автомобиль - внедорожник иностранного производства, вытащили водителя из салона и провели обыск.
Для подозреваемого встреча с силовиками стала явно неожиданной.
«Что происходит, ребята?!» - недоуменно спросил он.
После задержания мужчину препроводили для общения в отделение.
В ФСБ уточнили, что фигурант - уроженец Феодосии, ему вменяют в вину поставку запчастей к российской военной авиатехнике и получение денег за это оборудование.
После допроса мужчину взяли под стражу.
Напомним, что накануне ФСБ провела операцию по задержанию в Воронеже украинского шпиона, который планировал взрыв одного из высокопоставленных офицеров Российской армии. Диверсант работал в России под видом курьера одной из сетевых служб доставки и перемещался по городу, в том числе следил за предполагаемой жертвой, на велосипеде.