В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Появились кадры задержания в Крыму подозреваемого в госизмене в пользу Украины

Ирина Елагина
10:08 24.11.2023
По данным ФСБ, мужчина поставлял на Украину запчасти к военной авиатехнике российского производства.
© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который работал на территории Крыма. 

По оперативным данным, шпион поставлял на Украину запчасти к военной авиатехнике российского производства.

На кадрах оперативной видеосъемки несколько сотрудников ФСБ окружили автомобиль - внедорожник иностранного производства, вытащили водителя из салона и провели обыск.

Для подозреваемого встреча с силовиками стала явно неожиданной. 

«Что происходит, ребята?!» - недоуменно спросил он.

После задержания мужчину препроводили для общения в отделение. 

В ФСБ уточнили, что фигурант - уроженец Феодосии, ему вменяют в вину поставку запчастей к российской военной авиатехнике и получение денег за это оборудование.

После допроса мужчину взяли под стражу.

Напомним, что накануне ФСБ провела операцию по задержанию в Воронеже украинского шпиона, который планировал взрыв одного из высокопоставленных офицеров Российской армии. Диверсант работал в России под видом курьера одной из сетевых служб доставки и перемещался по городу, в том числе следил за предполагаемой жертвой, на велосипеде.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:15 В стране и мире
Видео
В ЦАХАЛ заявили о воздушной тревоге у Газы через 15 минут после начала перемирия
08:17 В стране и мире
Видео
Москва побила рекорд крайне низкого атмосферного давления 50-летней давности
07:10 В стране и мире
Видео
Появились кадры пожара на Чагинской подстанции в Москве
06:16 В стране и мире
В штате Нью-Джерси приостановили закон о санкциях против РФ
04:13 В стране и мире
Видео
Ночную Москву накрыл мощный снегопад
Популярное
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.