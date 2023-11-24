Появились кадры задержания в Крыму подозреваемого в госизмене в пользу Украины

По данным ФСБ, мужчина поставлял на Украину запчасти к военной авиатехнике российского производства.

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который работал на территории Крыма.

По оперативным данным, шпион поставлял на Украину запчасти к военной авиатехнике российского производства.

На кадрах оперативной видеосъемки несколько сотрудников ФСБ окружили автомобиль - внедорожник иностранного производства, вытащили водителя из салона и провели обыск.

Для подозреваемого встреча с силовиками стала явно неожиданной.

«Что происходит, ребята?!» - недоуменно спросил он.

После задержания мужчину препроводили для общения в отделение.

В ФСБ уточнили, что фигурант - уроженец Феодосии, ему вменяют в вину поставку запчастей к российской военной авиатехнике и получение денег за это оборудование.

После допроса мужчину взяли под стражу.

Напомним, что накануне ФСБ провела операцию по задержанию в Воронеже украинского шпиона, который планировал взрыв одного из высокопоставленных офицеров Российской армии. Диверсант работал в России под видом курьера одной из сетевых служб доставки и перемещался по городу, в том числе следил за предполагаемой жертвой, на велосипеде.