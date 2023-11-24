Экипажи Ка-29 и Ми-8 отработали патрулирование у побережья Крыма

Выполняя задачи по патрулированию, экипажи также совершенствуют навыки по применению штатного вооружения вертолетов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры патрулирования морской акватории Крымского полуострова экипажами вертолетов Ка-29 и Ми-8.

В видео показана подготовка винтокрылых машин к вылету, работа экипажей в кабине, панорамный вид за бортом, отстрел ракет.

В описании сказано, что в ходе вылетов летчики ведут поиск безэкипажных катеров и скоростных лодок противника, который продолжает пытаться атаковать пункты базирования флота. Черноморские авиаторы уничтожили уже немало целей, угрожающих судоходству в Черном море.

В Минобороны добавили, что во флотских полигонах летчики регулярно совершенствуют навыки в уничтожении малоразмерных морских целей. На вертолетах установлены крупнокалиберный пулемет и блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.