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Воспитанницы пансиона МО РФ осмотрели виртуальную площадку РГО на выставке «Россия»

Игнат Далакян
Андрей Лазарев
00:50 24.11.2023
У воспитанниц Минобороны РФ возник особый интерес к площадке Русского географического общества на выставке «Россия» на территории ВДНХ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На грандиозной выставке «Россия» на территории ВДНХ - день Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. И спустя три недели поток желающих увидеть павильоны экспозиции, среди которых не только стенды всех российских регионов, не ослабевает. Сегодня среди посетителей воспитанницы пансиона Минобороны. И особый интерес у них к площадке Русского географического общества.

Встать за штурвал большого корабля на экспозиции Сахалина! Забраться внутрь макета ракеты Ангара в Омской области. Можно попробовать себя и в роли добытчика солнечного камня в мини - карьере Янтарного комбината. Это уже Калининград!

Сделать снимок с мамонтом можно на стенде Ханты - Мансийского автономного округа. Двадцать третье ноября - день Югры на масштабном форуме - выставке Россия на ВДНХ.

«Вот этот макет, который находится рядом с нами. Можем увидеть Мост Красный дракон - это мост, который соединяет два берега Иртыша, есть на слиянии двух рек часовня имени Николая Чудотворца. Она как раз стоит на слиянии двух больших сибирских рек», - рассказал заместитель генерального директора фонда по развитию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Игорь Усатый.

Это лишь небольшая часть из тысячи экспонатов. Грандиозная площадка, где собраны достижения всех 89 регионов страны. Вот, например, место, где начинается Арктика - Архангельская область. Экспозиция демонстрирует эволюцию российского флота. От деревянных кораблей - к самым большим в мире атомным подводным лодкам. Посетители могут даже разглядеть отсеки на макете АПЛ проекта 941 «Акула».

Дети и взрослые, студенты и школьники - интерес к выставке растет с каждым днем. Здесь экспозиции и общественных организаций. Узнать еще больше о большой стране можно у стенда Русского географического общества.

«Придя сюда посетитель может узнать не только о самом Обществе с почти двухвековой историей, людях, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны, но и в то же время гораздо больше узнать и о России», - рассказал директор департамета по работе с молодежью Русского Географического Общества Антон Юрманов.

Полностью погрузиться в атмосферу документальных фильмов о захватывающих путешествиях помогает виртуальная реальность. Среди тех, кто сегодня на выставке воспитанницы пансиона Минобороны - слушают голос Петра Семенова - Тяншанского и Александра Колчака. Экскурсии 3D формата в VR-кинотеатре.

«Мы ощутили полностью красоту природы России. В настоящем времени в VR - пространстве. Полностью смогли увидеть все пространство и насладиться этой красотой», - поделилась воспитанница Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ» Софья Жабина.

Подробнее о том, почему у воспитанниц Минобороны возник особый интерес к площадке Русского географического общества на выставке «Россия» на территории ВДНХ смотрите в материале Андрея Лазарева.

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