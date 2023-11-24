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В Подмосковье придумали способ борьбы с перебежчиками по ж/д путям перед поездом

Дарина Криц
Александр Федорчак
00:31 24.11.2023
В России внедрили идею, которую уже несколько лет используют на Западе. Однако в Бельгии идея с шипованными матами на железнодорожных путях себя не оправдала, и от нее довольно быстро отказались.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Не успел быстро перебежать и попал под колеса - нога застряла в железнодорожной стрелке - это лишь малая часть причин, из-за которых происходят ЧП на железной дороге.

Только за последние полгода в столичном регионе зафиксировали более 400 происшествий из-за переходящих пути в неположенном месте. По статистике, чаще всего это происходит в Сергиевом Посаде. Одна из местных жительниц поделилась, что люди гибнут практически каждый месяц.

Для борьбы с пешеходами-нарушителями подмосковные железнодорожники придумали довольно оригинальный способ.

«На вокзале в Сергиевом Посаде оборудовали вот такое полотно с так называемыми противопешеходными матами. Ходить по ним, конечно, вряд ли получится. А перебежать - тем более. Наконечники хоть и резиновые, но довольно острые, в любой момент можно поскользнуться. Положили их здесь в конце ноября, когда в столичном регионе начались снегопады. Поэтому в некоторых местах шипы практически не видно. Ширина одного пролета - около двух метров. Поэтому любой человек, который решил перейти дорогу, может спокойно уйти вправо и пойти уже по щебню», - показал приспособление корреспондент Александр Федорчак.

Подробнее о том, как к идее с шипованными матами отнеслись сами жители Сергиева Посада, о том, где еще проводится подобный эксперимент, а также мнение о главной проблеме этого ноу-хау и советы экспертов - смотрите в репортаже корреспондент Александра Федорчака.

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