В Подмосковье придумали способ борьбы с перебежчиками по ж/д путям перед поездом

В России внедрили идею, которую уже несколько лет используют на Западе. Однако в Бельгии идея с шипованными матами на железнодорожных путях себя не оправдала, и от нее довольно быстро отказались.

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Не успел быстро перебежать и попал под колеса - нога застряла в железнодорожной стрелке - это лишь малая часть причин, из-за которых происходят ЧП на железной дороге.

Только за последние полгода в столичном регионе зафиксировали более 400 происшествий из-за переходящих пути в неположенном месте. По статистике, чаще всего это происходит в Сергиевом Посаде. Одна из местных жительниц поделилась, что люди гибнут практически каждый месяц.

Для борьбы с пешеходами-нарушителями подмосковные железнодорожники придумали довольно оригинальный способ.

«На вокзале в Сергиевом Посаде оборудовали вот такое полотно с так называемыми противопешеходными матами. Ходить по ним, конечно, вряд ли получится. А перебежать - тем более. Наконечники хоть и резиновые, но довольно острые, в любой момент можно поскользнуться. Положили их здесь в конце ноября, когда в столичном регионе начались снегопады. Поэтому в некоторых местах шипы практически не видно. Ширина одного пролета - около двух метров. Поэтому любой человек, который решил перейти дорогу, может спокойно уйти вправо и пойти уже по щебню», - показал приспособление корреспондент Александр Федорчак.

Подробнее о том, как к идее с шипованными матами отнеслись сами жители Сергиева Посада, о том, где еще проводится подобный эксперимент, а также мнение о главной проблеме этого ноу-хау и советы экспертов - смотрите в репортаже корреспондент Александра Федорчака.