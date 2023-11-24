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Мешает наблюдать: журналист Кирьянов объяснил приостановку Сеулом соглашения с Пхеньном

Марина Крижановская
Татьяна Шевчук
00:01 24.11.2023
Южная Корея приостановила действие военного соглашения с Северной Кореей, которое предусматривало прекращение враждебной деятельности и разрядку напряженности между двумя странами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kim Jae-Hwan Keystone Press Agency Globallookpress
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В самом начале пресс-конференции по ответным мерам Южной Кореи замглавы оборонного ведомства окрестил шпионским новый орбитальный объект КНДР. Хотя в Пхеньяне и не скрывали, что запускают именно разведывательный аппарат.

Первый в истории КНДР спутник, как утверждают, уже сделал снимки американских военных объектов на острове Гуам. Через неделю его планируют настроить до режима полноценной разведки.

В Сеуле запуск сочли угрозой национальной безопасности и назвали нарушением резолюции Совбеза ООН, заявив, что частично приостанавливают действие военного соглашения с Северной Кореей. Речь идет о пункте, который запрещал Югу ведение воздушной разведки в приграничных с Севером районах. Наблюдательные полеты там вскоре возобновятся. 

«Несмотря на предупреждение наших военных, Северная Корея осуществила запуск военного спутника-шпиона. Запуск так называемого военного спутника-шпиона Северной Кореей является явным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая запрещает Северной Корее запускать баллистические ракеты, и провокацией, которая угрожает нашей национальной безопасности», - сделал заявление замминистра национальной обороны Республики Корея Хо Тхэ Гын.

Военное соглашение между Кореями подписали пять лет назад. Оно по своей сути закладывало основы для разрядки напряженности и предусматривало прекращение враждебной деятельности между двумя странами: ликвидацию многих наблюдательных пунктов, развитие буферной зоны и территорий по обе стороны границы, где не допускаются полеты военной авиации. 

Подробнее о том, как отзывались ранее власти Южной Кореи о военном соглашении с северным соседом и как отреагировали в Северной Корее на приостановку военного соглашения, а также в российском МИД и США, Японии - смотрите в репортаже Татьяны Шевчук.

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