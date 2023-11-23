Актер Максим Белецкий погиб в Индии при неизвестных обстоятельствах
Он будет кремирован и похоронен там же.
© Фото: Анастасия Дёмина, Республиканский театр кукол г. Йошкар-Ола, Вконтакте
Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии в возрасте 37 лет. Об этом сообщил Республиканский театр кукол города Йошкар-Ола.
«Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», - приводит RT комментарий театра.
Обстоятельства его смерти не указаны. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Актер работал в театре кукол Йошкар-Олы с 2007 по 2021 годы и исполнил многие роли в как в детских спектаклях, так и в постановках для взрослых. Помимо этого, он сам поставил две детские пьесы.