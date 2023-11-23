В стране и мире Актер Максим Белецкий погиб в Индии при неизвестных обстоятельствах Анастасия Бобылева Он будет кремирован и похоронен там же. © Фото: Анастасия Дёмина, Республиканский театр кукол г. Йошкар-Ола, Вконтакте Читайте нас на: Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии в возрасте 37 лет. Об этом сообщил Республиканский театр кукол города Йошкар-Ола. «Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», - приводит RT комментарий театра. Обстоятельства его смерти не указаны. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким погибшего. Актер работал в театре кукол Йошкар-Олы с 2007 по 2021 годы и исполнил многие роли в как в детских спектаклях, так и в постановках для взрослых. Помимо этого, он сам поставил две детские пьесы. Экспертное мнение и аналитика