Развивая стремительный прорыв: новые истории мужества российских военнослужащих в зоне СВО

© Минобороны России

Лейтенант Валерий Гуров, командир роты

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Валерия Гурова вела наступательные действия. Перед ней стояла задача: освободить один из населенных пунктов, находившийся под контролем украинских националистов.

Силами своего подразделения лейтенант Гуров вел наступление с восточных окраин населенного пункта. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, ему удалось успешно прорвать оборонительный рубеж. Живой силе и военной технике украинских националистов был нанесен значительный ущерб.

Развивая успех, рота лейтенанта Гурова захватила плацдарм на окраине населенного пункта. Огнем из вооружения боевых машин обороняющийся противник был подавлен. Таким образом был обеспечен проход основных сил ВС РФ.

Стремительный прорыв обороны мотострелковой ротой лейтенанта Валерия Гурова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам российских войск.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.