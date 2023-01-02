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Развивая стремительный прорыв: новые истории мужества российских военнослужащих в зоне СВО

00:00 02.01.2023
Оперативно реагируя на меняющуюся обстановку, российские военнослужащие прорывают оборонительные рубежи украинских националистов и берут под контроль населенные пункты.
Развивая стремительный прорыв: новые истории мужества российских военнослужащих в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Сержант Никита Богатырев, командир боевой машины

Расчет боевой машины под командованием сержанта Никиты Богатырева выполнял задачу по поддержке огнем артиллерии подразделений российских мотострелков. На позиции украинских националистов они осуществляли наступление.

При проведении разведки передовая группа обнаружила вражеских диверсантов, готовившихся атаковать позиции российских войск. Командир группы незамедлительно передал координаты противника артиллеристам по средствам радиосвязи.

Приняв информацию, сержант Богатырев оперативно произвел расчеты для стрельбы и нанес точный огневой удар по позициям украинских радикалов. Планы боевиков были нарушены.

Мужество, самоотверженность, а также высокий уровень подготовки расчета сержанта Никиты Богатырева позволили нанести существенный урон противнику. Как итог - российские военнослужащие развили наступление и уничтожили врага.

© Минобороны России

Лейтенант Валерий Гуров, командир роты

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Валерия Гурова вела наступательные действия. Перед ней стояла задача: освободить один из населенных пунктов, находившийся под контролем украинских националистов.

Силами своего подразделения лейтенант Гуров вел наступление с восточных окраин населенного пункта. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, ему удалось успешно прорвать оборонительный рубеж. Живой силе и военной технике украинских националистов был нанесен значительный ущерб.

Развивая успех, рота лейтенанта Гурова захватила плацдарм на окраине населенного пункта. Огнем из вооружения боевых машин обороняющийся противник был подавлен. Таким образом был обеспечен проход основных сил ВС РФ.

Стремительный прорыв обороны мотострелковой ротой лейтенанта Валерия Гурова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам российских войск.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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