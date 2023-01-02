Развивая стремительный прорыв: новые истории мужества российских военнослужащих в зоне СВО
Оперативно реагируя на меняющуюся обстановку, российские военнослужащие прорывают оборонительные рубежи украинских националистов и берут под контроль населенные пункты.
© Фото: Минобороны России
В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.