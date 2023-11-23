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Водитель фуры не справился с управлением и врезался в ограду на Киевском шоссе

Дарина Криц
03:01 23.11.2023
Водитель грузового автомобиля наехал на разделительное ограждение, уточняется информация о пострадавших. 
Водитель фуры не справился с управлением и врезался в ограду на Киевском шоссе
© Фото: DtOperativno Telegram
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На Киевском шоссе водитель фуры врезался в ограждение. Об этом сообщил Дептранс в Telegram-канале.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 34-м километре трассы. В настоящее время перекрыты три из пяти полос в сторону Москвы. Также для движения недоступны две из пяти полос в сторону Московской области.

«На 34-м километре Киевского шоссе водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение», - проинформировало ведомство.

На опубликованных кадрах видно, как длинномерная фура едет по автомагистрали, но в какой-то момент ее уводит левее. Задняя часть грузового автомобиля выворачивает вправо, и он врезается в ограждение, разделяющее транспортные потоки встречного направления.

Столичные оперативные службы работают на месте аварии. Выясняются причины произошедшего, а также информация о пострадавших.

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