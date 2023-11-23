Водитель фуры не справился с управлением и врезался в ограду на Киевском шоссе
На Киевском шоссе водитель фуры врезался в ограждение. Об этом сообщил Дептранс в Telegram-канале.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 34-м километре трассы. В настоящее время перекрыты три из пяти полос в сторону Москвы. Также для движения недоступны две из пяти полос в сторону Московской области.
«На 34-м километре Киевского шоссе водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение», - проинформировало ведомство.
На опубликованных кадрах видно, как длинномерная фура едет по автомагистрали, но в какой-то момент ее уводит левее. Задняя часть грузового автомобиля выворачивает вправо, и он врезается в ограждение, разделяющее транспортные потоки встречного направления.
Столичные оперативные службы работают на месте аварии. Выясняются причины произошедшего, а также информация о пострадавших.