Четыре ребенка погибли при отравлении газом в Ростовской области

© mchs_rostov Telegram

Также сообщается, что в момент происшествия в доме не было взрослых. По этой причине в МЧС призвали не оставлять детей дома в одиночестве и не пользоваться неисправными свечами.

Вместе с тем спасатели напомнили о необходимости очищать дымоход от сажи и не оставлять без присмотра затопленные свечи. Угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, его невозможно почувствовать, добавили в ведомстве.