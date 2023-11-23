Четыре ребенка погибли при отравлении газом в Ростовской области
Дети остались дома одни и отравились угарным газом от затопленной печи.
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»
В Ростовской области из-за угарного газа погибли четыре ребенка. Они отравились угарным газом, оставшись дома одни. Инцидент произошел в хуторе Шахтенки. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС РФ.
«Четыре ребенка отравились угарным газом - они погибли. Детей 6, 7, 10 и 15 лет оставили одних дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Угарный газ пошел от печи», - указали в региональном отделении МЧС.
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