В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян будут штрафовать на 300-500 тысяч рублей за распространение материалов иноагентов

Алина Луговая
20:54 23.11.2023
Штрафы будут грозить тем, кто распространяет материалы иноагентов без маркировки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Блинов РИА Новости
Читайте нас на:

За распространение материалов иностранных агентов без маркировки будут штрафовать на 300-500 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

«Мы должны все-таки выстраивать не только систему ценностей отечественных, но и систему защиты. Эта защита должны быть многоуровневая, продуманная. И, на мой взгляд, до уголовного наказания. Это все-таки финансовые инструменты», - отметил Свириденко.

По словам Свириденко, речь идет уже не о самих иноагентах, а о тех, кого стали называть третьими лицами. В качестве примеров он привел каналы, которые могут показывать материалы иноагентов и не маркировать их, и книги.

Ведущий программы «Здравствуйте, товарищи!» Михаил Шахназаров согласился с замминистра юстиции РФ Олегом Свириденко.

«Это же абсурд. У нас есть списки людей, которые финансируют ВСУ. Зачем эти списки? Если я хочу профинансировать ВСУ, я иду в магазин и покупаю книжку одного из ранее названнызх авторов. Это все продается. Так может сделать разграничение?» - сказал Шахназаров.

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко добавил, что штрафы начнут применять после подписания приказа в конце ноября и появления постановления правительства.  

Ранее суд оштрафовал Монеточку*(признана иноагентом) на 30 тысяч рублей за публикацию сообщений в Сети без соответствующей плашки.

* Елизавета Гырдымова - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:53 В стране и мире
В МИД Катара заявили, что перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу
17:31 В стране и мире
Видео
Загоревшийся из-за вытяжки ресторан в Москве показали изнутри
17:23 В стране и мире
Видео
В Мурманской области нелегалы пытались прорваться в Финляндию
16:30 В стране и мире
Видео
Городские службы Москвы привели в режим повышенной готовности из-за метели
16:28 В стране и мире
Песков заявил, что РФ не представляет угрозы для Европы
Популярное
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.