Россиян будут штрафовать на 300-500 тысяч рублей за распространение материалов иноагентов

Штрафы будут грозить тем, кто распространяет материалы иноагентов без маркировки.

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За распространение материалов иностранных агентов без маркировки будут штрафовать на 300-500 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

«Мы должны все-таки выстраивать не только систему ценностей отечественных, но и систему защиты. Эта защита должны быть многоуровневая, продуманная. И, на мой взгляд, до уголовного наказания. Это все-таки финансовые инструменты», - отметил Свириденко.

По словам Свириденко, речь идет уже не о самих иноагентах, а о тех, кого стали называть третьими лицами. В качестве примеров он привел каналы, которые могут показывать материалы иноагентов и не маркировать их, и книги.

Ведущий программы «Здравствуйте, товарищи!» Михаил Шахназаров согласился с замминистра юстиции РФ Олегом Свириденко.

«Это же абсурд. У нас есть списки людей, которые финансируют ВСУ. Зачем эти списки? Если я хочу профинансировать ВСУ, я иду в магазин и покупаю книжку одного из ранее названнызх авторов. Это все продается. Так может сделать разграничение?» - сказал Шахназаров.

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко добавил, что штрафы начнут применять после подписания приказа в конце ноября и появления постановления правительства.

Ранее суд оштрафовал Монеточку*(признана иноагентом) на 30 тысяч рублей за публикацию сообщений в Сети без соответствующей плашки.

* Елизавета Гырдымова - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.