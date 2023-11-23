Медведев поручил быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО

Зампред Совбеза отметил особую востребованность беспилотных систем с самого начала спецоперации.

© Видео: vk, Дмитрий Медведев © Фото: vk, Дмитрий Медведев

В ходе боев в зоне специальной военной операции по защите Донбасса российские военные применяют немало недорогих беспилотников. Необходимо наладить массовое изготовление таких дронов в России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки», - сказал он на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиасистем в «Руднево».

Политик отметил особую востребованность беспилотных систем, которые с самого начала спецоперации используются нашими военнослужащими в ходе боев. По словам зампреда Совбеза, это стало определенной неожиданностью.

На совещании собравшиеся обсуждали наращивание выпуска дронов, Медведев указал на хорошие условия, созданные на площадке для испытаний и обучения операторов БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.