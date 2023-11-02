У Торского выступа российские бойцы за сутки отражают около пяти атак боевиков

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Краснолиманском направлении специальной операции в районе Торского выступа ежедневно подразделения Центрального военного округа отражают от трех до пяти атак украинских националистов. Некоторые позиции штурмовые группы отбили у врага совсем недавно. Закрепившись на них, мотострелки получили стратегическое преимущество.

Наблюдение за противником ведется постоянно. Позиции боевиков находятся близко. Каждый день националисты принимают попытки вернуть себе утраченное преимущество. Такая настойчивость требует постоянной концентрации от наших бойцов.

«Каждые двое-трое суток работы проводим замену, пополняем боекомплект, продовольствие и воду. Противник использует все виды артиллерии», - подчеркивает заместитель командира батальона с позывным «Фидель».

Именно вражеская артиллерия является главной целью. Любое движение фиксируется с земли и воздуха. Так, по наводке бойца с позывным «Адвокат» уже уничтожены десятки единиц техники врага у Торского.

Сменившиеся бойцы отправляются в тыловой район, где в спокойной обстановке могут помыться и отдохнуть. Набравшись сил, они снова вернутся на позиции.