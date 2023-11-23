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МО РФ сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области

14:10 23.11.2023
Вражеский вертолет был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Тягинка.
МО РФ сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в зоне проведения специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о перехвате силами ПВО восьми снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS. Кроме того, за сутки российские военные сбили 24 украинских беспилотника.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится об отражении двух атак украинских штурмгрупп в районе Клещеевки. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки на Донецком направлении составили до 280 человек. Помимо живой силы, противник лишился трех танков, БМП и четырех пикапов.

На Купянском направлении отражена украинская атака в районе Ольшаны. В личном составе за сутки ВСУ потеряли до 50 человек. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская САУ Krab, американская буксируемая гаубица М777, советская буксируемая гаубица Д-20, а также две советские САУ «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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