Московские врачи рассказали, как удалось сохранить мальчику селезенку при опухоли размером с дыню

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опухоль селезенки размером с маленькую дыню случайно обнаружили во время планового обследования у 12-летнего школьника Кантемира из Владикавказа. Удивительно, но образование, которое по размерам было в два раза больше селезенки, никак не беспокоило мальчика - у него не было ни болей, ни температуры. Тем не менее школьнику пришлось немедленно ехать в Москву на операцию - риски разрыва органа были слишком велики.

По словам врачей, опухоль подходила к воротам селезенки, поэтому в течение всей операции была опасность повреждения артериальных сосудов. Заведующий детским хирургическим отделением Раменской ЦРБ Владимир Хабалов рассказал, что это была необычная операция.

«Необычность операции в том, что мы в первый раз встретились с таким большим объемом опухоли. Это всего лишь второй подобный случай в России, когда при таком огромном объеме удается сохранить орган», - сказал Хабалов.

Избавиться от новообразования помог метод лапароскопии - хирурги Раменской детской больницы вместе со специалистами из МОНИКИ сделали несколько проколов в брюшной полости и всего один небольшой надрез.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, спокойно передвигается и мечтает поскорее вернуться домой. Медики обещают выписать его в течение нескольких дней. По прогнозам врачей, реабилитация закончится через полтора месяца, и Кантемир сможет исполнить свою мечту - заняться конным спортом.

Подробнее о ходе сложнейшей операции и состоянии мальчика смотрите в сюжете Натальи Жадько.