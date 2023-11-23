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Московские врачи рассказали, как удалось сохранить мальчику селезенку при опухоли размером с дыню

Наталья Жадько
Елизавета Егорова
15:14 23.11.2023
У мальчика из Владикавказа обнаружили огромную опухоль селезенки. Врачам пришлось провести сложнейшую операцию, чтобы сохранить орган.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Опухоль селезенки размером с маленькую дыню случайно обнаружили во время планового обследования у 12-летнего школьника Кантемира из Владикавказа. Удивительно, но образование, которое по размерам было в два раза больше селезенки, никак не беспокоило мальчика - у него не было ни болей, ни температуры. Тем не менее школьнику пришлось немедленно ехать в Москву на операцию - риски разрыва органа были слишком велики.

По словам врачей, опухоль подходила к воротам селезенки, поэтому в течение всей операции была опасность повреждения артериальных сосудов. Заведующий детским хирургическим отделением Раменской ЦРБ Владимир Хабалов рассказал, что это была необычная операция.

«Необычность операции в том, что мы в первый раз встретились с таким большим объемом опухоли. Это всего лишь второй подобный случай в России, когда при таком огромном объеме удается сохранить орган», - сказал Хабалов.

Избавиться от новообразования помог метод лапароскопии - хирурги Раменской детской больницы вместе со специалистами из МОНИКИ сделали несколько проколов в брюшной полости и всего один небольшой надрез.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, спокойно передвигается и мечтает поскорее вернуться домой. Медики обещают выписать его в течение нескольких дней. По прогнозам врачей, реабилитация закончится через   полтора месяца, и Кантемир сможет исполнить свою мечту - заняться конным спортом.

Подробнее о ходе сложнейшей операции и состоянии мальчика смотрите в сюжете Натальи Жадько.

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