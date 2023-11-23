Специалисты МТО вдвое сократили сроки восстановления поврежденной техники

Боевая техника обретает «вторую жизнь» прямо в полевых условиях, где в тыловых районах развернуты ремонтные заводы, оснащенные всем необходимым оборудованием.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов материально-технического обеспечения группировки «Восток», которые восстанавливают поврежденную на Южно-Донецком направлении технику.

Ремонтные заводы с необходимым для работ оборудованием развернуты в тыловых районах спецоперации. По данным российского оборонного ведомства ремонтники сократили в два раза сроки восстановления вооружения и техники. В приоритете у работников восстановление БТР, БМП и самоходных артиллерийских установок.

«Несколько дней ремонта - и машина вернется на передовую», - рассказывает механик с позывным Докер.

Работа проходит максимально организованно, слаженно и оперативно, потому что все понимают, что исправная техника должна поступить в подразделения как можно скорее. После ремонта, интенсивной «обкатки» и проверки боеспособности вооружения отремонтированная и готовая к бою техника возвращается на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.