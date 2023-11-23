Десантники на багги из «Корнета» уничтожили бронемашину ВСУ в районе Вербового

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Мобильная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила бронеавтомобиль киевских формирований в районе Вербового в Запорожской области. Кадры боевой работы наших военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

После того как разведка доложила о расположении вражеской машины, десантники на багги выехали в назначенный район и открыли огонь. Украинский бронеавтомобиль был уничтожен выстрелом из ПТРК «Корнет», установленного на крыше багги.

Средства объективного контроля подтвердили попадание. Отстрелявшись по цели, российские десантники покинули позицию, чтобы не попасть под ответный огонь, уточнило Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.