В ЦАТРА коллективы МО РФ и Республики Тыва дали совместный концерт

Концерт и выставка в фойе театра приурочены к 80-летию проводов тувинских добровольцев на фронт во время ВОВ и посвящены участникам спецоперации из Тывы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Творческие коллективы Минобороны РФ и Республики Тыва дали совместный концерт в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) «Служить искусству - служить России».

Среди зрителей были представители российских регионов, участники спецоперации, члены их семей, а также юнармейцы и учащиеся довузовских образовательных учреждений МО РФ и вузов Москвы.

Участниками концерта стали музыканты и артисты Центрального военного оркестра МО России, Академического ансамбля песни и пояски Российской армии им. А.В. Александрова, Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН, Тувинского национального оркестра, Тувинского национального театра музыки и танца «Саяны», Духового оркестра Республики Тыва имени Т.Д. Дулуша.