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В ЦАТРА коллективы МО РФ и Республики Тыва дали совместный концерт

Марина Крижановская
23:32 22.11.2023
Концерт и выставка в фойе театра приурочены к 80-летию проводов тувинских добровольцев на фронт во время ВОВ и посвящены участникам спецоперации из Тывы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Творческие коллективы Минобороны РФ и Республики Тыва дали совместный концерт в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) «Служить искусству - служить России».

Среди зрителей были представители российских регионов, участники спецоперации, члены их семей, а также юнармейцы и учащиеся довузовских образовательных учреждений МО РФ и вузов Москвы.

Участниками концерта стали музыканты и артисты Центрального военного оркестра МО России, Академического ансамбля песни и пояски Российской армии им. А.В. Александрова, Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН, Тувинского национального оркестра, Тувинского национального театра музыки и танца «Саяны», Духового оркестра Республики Тыва имени Т.Д. Дулуша.

© ТРК «Звезда»

Перед собравшимися выступил народный артист России Игорь Бутман, группа «Алаш», Денберел Ооржак, Ай-Кыс Кыргыс, Аяс Дамдын.

В фойе театра развернута выставка «На фронт я добровольцем уходил!». Ее приурочили к 80-летию проводов тувинских добровольцев на фронты Великой Отечественной войны. Также эту выставку посвятили их потомкам, участвующим в СВО.

Мастера Студии военных художников им. М.Б. Грекова представили работы по итогам пленэра «Мир, который мы защищаем». Он состоялся в сентябре этого года в рамках Дней армейской культуры в Тыве. Также представлены книжно-иллюстрированная выставка «Война. Победа, Память: 1941-1945гг.», посвященная участию Тувинской Народной Республики в Великой Отечественной войне и выставка тувинских национальных музыкальных инструментов.

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