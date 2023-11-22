В госпитале в Казани открыли первый консультационный пункт для бойцов СВО
Военнослужащие во время лечения в госпитале могут получить необходимую консультацию по получению льготной ипотеки и начать оформление документов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Решать жилищные вопросы участники СВО, которые восстанавливаются после ранений, смогут прямо в госпитале.
В Казани заместитель министра обороны Тимур Иванов открыл такой первый консультационный пункт - его сотрудники уже начали помогать военнослужащим.
Иванов также вручил высокие госнаграды отличившимся бойцам и выразил уверенность, что для них они не последние.
«Молодцы!.. Берегите нашу Отчизну», - сказал Тимур Иванов.
Скоро такие пункты появятся и в других лечебных учреждениях ведомства. Тратить время на сбор и подачу необходимых документов никому не придется.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.