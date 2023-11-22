В зоне СВО организовали телемост для бойцов, проходящих обучение в вузах России

В рамках телемоста с военнослужащими смогли связаться их близкие, также с приветственным словом выступило руководство Вятского государственного агротехнического университета.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командование группировки войск Центрального военного округа (ЦВО) организовало телемост для бойцов СВО, проходящих заочное обучение в российских вузах и взявших академический отпуск. Минобороны РФ показало кадры общения военнослужащих с их близкими.

Руководство Вятского государственного агротехнического университета выступило с приветственными словами, нашим бойцам пообещали помочь в учебном процессе после их возвращения. Родственники военнослужащих в ходе разговора смогли узнать об условиях проживания и питания, а также о состоянии здоровья участников спецоперации.

После официальной части артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили песни на гитаре вместе с собравшимися. По окончании сеанса видеосвязи военнослужащие вернулись к выполнению боевых задач.

Минобороны России регулярно организует телемосты между военнослужащими и их близкими. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что 3 933 российских студента ушли в академ ради СВО. Он отметил, что они общаются с одногруппниками и преподавателями, а также с близкими людьми через телемосты.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.