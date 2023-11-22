Четыре украинских катера были ликвидированы в акватории Черного моря

Катера направлялись в сторону Крымского полуострова, все они были уничтожены.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В акватории Черного моря в среду 22 ноября были обнаружены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые направлялись к Крымскому полуострову. Все они были ликвидированы, как сообщает Минобороны РФ.

«22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Это не первый украинский беспилотный аппарат за последнее время, который уничтожают российские военнослужащие. Ранее средства ПВО сбили над территорией Московской области вражеский БПЛА самолетного типа.