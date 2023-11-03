В Москве арестовали троих обвиняемых в попытке взорвать общежитие РУДН

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Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в следственный изолятор трех мужчин, которых обвиняют в попытке взрыва одного из общежитий Российского университета народов имени Патриса Лумумбы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Под следствием находятся некие Поляков А.А., Демин М.Д. и Сергеев Д. Г. Все трое обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205.

Мужчин пока арестовали до первых чисел января следующего года. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Другие подробности уголовного дела не уточняются.