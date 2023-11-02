На минимальных дистанциях: как минометчики и спецназовцы действуют вместе на ЛБС

Бойцы спецназа используют бесшумный миномет «Галл» и отрабатывают по пулеметным гнездам, снайперским лежкам и подготовленным площадкам взлета разных беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» Центрального военного округа отработали по позициям противника вместе со спецназом, который использует бесшумный миномет «Галл». Уникальные кадры совместной работы на линии боевого соприкосновения опубликовало Минобороны России.

Минометные подразделения ЦВО действуют на минимальных дистанциях от позиций ВСУ. На Краснолиманском направлении расчеты 82-мм минометов «Поднос» гвардейского мотострелкового полка ведут беспокоящий огонь по маршрутам ротации, подвоза боеприпасов и точек эвакуации ВСУ в лесополосах. Минометчики находятся на замаскированных позициях на расстоянии 2-3 километров от позиций украинских боевиков.

«Работаем по таким целям, как блиндажи, по пехоте, по точкам эвакуации», - рассказал командир миномета с позывным «Наколка».

В это же время на удалении максимум километра от противника действуют подразделения спецназа ЦВО. Они используют бесшумный миномет «Галл» и отрабатывают по пулеметным гнездам, снайперским лежкам и подготовленным площадкам взлета разных беспилотников. Спецназовцы действуют, оставаясь незамеченными для противника.

Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения обеспечивают уже наши беспилотные летательные аппараты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.