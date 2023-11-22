Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку и Горловке

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за полтора часа украинские боевики выпустили 24 снаряда 155 мм по Донецку и Горловке.

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Донецк и Горловка подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков снарядами натовского калибра. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что националисты выпустили 24 снаряда за полтора часа.

В Telegram-канале представительства отметили, что украинские войска выпустили снаряды калибром 155 мм в 21:20, 21:35 и 21:45. Кроме того, с 22:10 по 22:35 националисты выпустили в общей сложности 15 снарядов натовского калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Ранее при обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадали четверо пожарных. По данным МЧС России, огнеборцы занимались тушением пожара, который вспыхнул из-за обстрела боевиками Кировского района города.