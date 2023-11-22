Спустя 60 лет после убийства Кеннеди: несостыковки и новые детали

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Тот роковой солнечный день Америка не забудет никогда. Знаменитая розовая шляпка Жаклин Кеннеди, которой совсем скоро суждено остаться вдовой. 46-летний Джон Кеннеди - самый молодой и один из самых любимых президентов США - застрелен в своем открытом кабриолете во время официального визита в Техас. Согласно официальной версии, к которой пришла комиссия Уоррена, Кеннеди убил стрелок-одиночка Ли Харви Освальд, которого в свою очередь через два дня застрелил такой же как он. И тайна смерти Кеннеди, казалось бы, навсегда ушла с ним в могилу. Но сразу несколько каналов в Великобритании и США ставят эту версию под сомнение.

Телеканала CBS, как сообщается, впервые собрал вместе семь врачей, пытавшихся спасти доставленного к ним Кеннеди. В выводах официального расследования говорится, что Ли Харви Освальд застрелил его из-за спины из окна шестого этажа главной школьной библиотеки Техаса. Но изучив кадры вскрытия Кеннеди, они не узнали то, что видели тогда в травматологическом отделении. Не исключено, что с телом президента тогда провели определенные манипуляции и, возможно, чтобы скрыть следы заговора - предполагают они в документальном фильме Paramount+.

«Проблема заключается в том, что если Освальд находился в хранилище на шестом этаже, как он тогда мог стрелять спереди? Был ли там еще один стрелок?» - рассказал старший врач в больнице Паркленда Рональд Джонс.

Согласно общепринятой версии, всего было выпущено три пули. Освальд - плохой стрелок, объясняли в расследовавшей убийство Кеннеди комиссии. Первая из них попала в знак. Вторая - ее еще называют волшебной - прошла навылет через основание шеи Кеннеди - и рикошетом задела губернатора Техаса. Джон Конналли получил травмы спины, груди, бедра и запястья. Объяснить такие множественные повреждения иначе как шальной пулей в комиссии не смогли. Ведь по данным входивших в нее расследователей у Освальда не было времени, чтобы перезарядить оружие. Третья пуля попала в голову Кеннеди. Тогда версию о возможном сообщнике Освальда сразу отмели.

«Когда доктор Перри покинул комнату для пресс конференции к нему подошел человек, который вероятно был сотрудником секретной службы, и сказал ему "Вы больше никогда не должны упоминать, что было входное отверстие, если хотите чтобы у вас было хорошо"», - добавил медицинский работник больницы Парклэнда Роберт Маклиланд.

Версию о возможном заговоре и существовании второго стрелка косвенно подтвердил и один из телохранителей Кеннеди. Пол Лэндис, написавший об этом целую книгу, в интервью DaIly Mail и NBC вспоминал, что найденную им пулю положил на носилки с Кеннеди. Тогда возникает вопрос, кто выпустил пулю, которую извлекли из губернатора.

«Я не заметил никакой крови. Все было чисто, как и говорят, единственное что там было это бороздки от винтовки. И это все что я заметил в тот момент», - отметил Пол Лэндис, телохранитель Джона Кеннеди.

Годовщина убийства Джона Кеннеди на этот раз совпала с подготовкой к предстоящим праймериз, которые уже в январе стартуют в США. О своем намерении пойти на выборы уже объявил и племянник 35-го президента США. В его убийстве Роберт Кеннеди-младший обвиняет ЦРУ. В подтверждение приводит рассказ своего друга, известного голливудского актера Вуди Харрельсона. Его отец, как он утверждает, тоже мог быть замешан в тех событиях в Далласе.

По случаю годовщины убийства Кеннеди в США опубликовали очередную порцию архивных документов. Но ничего опровергающего официальную версию там так и не появилось. Летом Байден, как сообщается, по просьбе национальных архивов согласился отложить публикацию оставшейся части секретных файлов. Но их число не превышает и трех процентов от общего числа.

«Мы до сих пор не знаем, замешано ли в этом деле ЦРУ, другие американские спецслужбы или Пентагон, но что точно известно, так это то, что у Кеннеди было много врагов. И что Кеннеди хотел изменить мир. В последний год своей жизни после Карибского кризиса он осознал насколько безрассудными и опасными были его действия», - рассказал профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

В убийстве Кеннеди обвиняли Советский Союз, куда незадолго перед этим ездил Ли Харви Освальд. Впрочем, в Белом доме с самого начала называли эту версию несостоятельной. Говорили и о причастности к этому делу мафии. Кто знает, сколько еще подобных разоблачений мы увидим в ближайшее время.