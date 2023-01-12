В стране и мире Журналистка «Звезды» получила награду за лучшее освещение деятельности Госдумы РФ Ян Брацкий Председатель Госдумы РФ, вручавший награды представителям СМИ, призвал журналистов и парламентариев больше слышать друг друга. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Сегодня в Госдуме РФ наградили победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности нижней палаты. Корреспондент телеканала «Звезда» Россина Бодрова была отмечена за отличную работу. Журналистам предложили произнести речь. «Хочу извиниться за то, что иногда приходится задавать острые вопросы. Но все эти вопросы адресуют мне простые люди, в жизни и через социальные сети. Их многое волнует», - сказала Бодрова. Награды в канун Дня российской печати представителям средств массовой информации вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Экспертное мнение и аналитика