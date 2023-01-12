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Журналистка «Звезды» получила награду за лучшее освещение деятельности Госдумы РФ

Ян Брацкий
21:07 12.01.2023
Председатель Госдумы РФ, вручавший награды представителям СМИ, призвал журналистов и парламентариев больше слышать друг друга.
Журналистка «Звезды» получила награду за лучшее освещение деятельности Госдумы РФ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня в Госдуме РФ наградили победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности нижней палаты. Корреспондент телеканала «Звезда» Россина Бодрова была отмечена за отличную работу. Журналистам предложили произнести речь.

«Хочу извиниться за то, что иногда приходится задавать острые вопросы. Но все эти вопросы адресуют мне простые люди, в жизни и через социальные сети. Их многое волнует», - сказала Бодрова.

Награды в канун Дня российской печати представителям средств массовой информации вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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