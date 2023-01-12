Россиянин Спиридонов оценил новость о пересадке мозга хирургом Канаверо

По мнению итальянского врача Серджо Канаверо, пересадка головного и спинного мозга поможет человечеству обрести бессмертие и станет эпохальным прорывом в науке.

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Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо собирается пересадить человеческий мозг. Доктор написал научную статью, в которой счел подобную операцию выполнимой. Канаверо известен в научных кругах широтой своих взглядов. Ему принадлежит идея пересадить человеческую голову. Добровольцем несколько лет назад вызвался российский программист Валерий Спиридонов, страдающий спинальной мышечной атрофией. В беседе со «Звездой» молодой человек поделился впечатлениями от планов хирурга.

«Насколько это реалистично сегодня, я не берусь судить. Но все его высказывания базируются на серьезных научных работах. Считаю, что это было бы большим достижением и способом решить огромное количество проблем», - рассказал Спиридонов.

Программист заявил, что допускает успех доктора Канаверо. Пересадку головного и спинного мозга он обсуждал с врачом несколько лет назад и уже тогда хирург звучал более, чем убедительно.

«Я знаю, что какое-то время назад были проведены опыты на трупах, чтобы отработать процедуру пересадки. Если речь идет о том, чтобы пересадка была сделана живому млекопитающему, то я пока не знаком с данными. У меня нет оснований не верить Канаверо. Поэтому если такого рода операция состоялась, я не буду удивлен», - добавил программист.

Его собственная операция по пересадке головы сорвалась, признается молодой человек. Как отметил Спиридонов, медийный шум вокруг эксперимента заглушил голоса ученых, на поддержку которых он рассчитывал.

«Я считал, что интерес к этой технологии будет не столько в публичной области сколько в научной, но получилось наоборот. Я открыт к предложениям и исследованиям, давайте вместе смотреть на то, к чему готова современная наука», - предложил Валерий Спиридонов.

Мужчина признался, что если увидит научные подтверждения состоятельности технологии пересадки, то обязательно захочет опробовать ее на себе.