Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»

За инцидент на детском конкурсе в Обнинске Чиркову придется заплатить 2 000 рублей штрафа.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «Звезда»

Устроивший пьяные танцы на детском шоу талантов в калужском Обнинске Сергей Чирков обязан заплатить штраф в 2 000 рублей. Известного артиста из фильма «Домовой» наказали за курение в общественном месте и мелкое хулиганство.

Актер назвал инцидент на сцене детского фестиваля ошибкой и признался, что ему совестно за случившееся.

«Ошибка признана, конфликт исчерпан, мне безумно стыдно за свое поведение. Места себе не нахожу. Всегда ваш, Домовой», - обратился к поклонникам актер через журналистов.

Напомним, что артист стал специальным гостем на молодежном конкурсе в Калужской области и повел себя неадекватно перед публикой. Он курил и валялся на сцене, странно танцевал и допустил нецензурные высказывания в обращении к залу.

Позднее Чиркова доставили в полицейский участок и составили протокол за хулиганство. В артистической гримерке нашли несколько бутылок крепкого алкоголя.