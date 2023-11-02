В стране и мире Россия учредит в Армении второе генконсульство Ян Брацкий Пока на территории Армении действует только одно генконсульство России - в Гюмри. © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости Читайте нас на: Российский кабмин одобрил соглашение об открытии генерального консульства в армянском Капане. Подпись под соответствующим постановлением поставил председатель правительства Михаил Мишустин. «Принять предложение МИД России <…> о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Капане», - цитирует ТАСС документ. Генконсульство России в Капане станет вторым на территории Армении, первое расположено в Гюмри. Экспертное мнение и аналитика