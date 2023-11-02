Россия учредит в Армении второе генконсульство
Пока на территории Армении действует только одно генконсульство России - в Гюмри.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Российский кабмин одобрил соглашение об открытии генерального консульства в армянском Капане. Подпись под соответствующим постановлением поставил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Принять предложение МИД России <…> о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Капане», - цитирует ТАСС документ.
Генконсульство России в Капане станет вторым на территории Армении, первое расположено в Гюмри.