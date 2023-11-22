Опубликованы кадры загрузки в шахту ракеты «Ярс» в Калужской области

Козельское ракетное соединение - первое в ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на «Ярсы» шахтного базирования.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку.

Это произошло в Калужской области, в Козельском ракетном соединении - оно продолжает перевооружаться на ракетный комплекс стационарного базирования «Ярс».

Загрузить ракету в шахту помогает гидравлика транспортно-загрузочного агрегата. Эти технологические операции занимают несколько часов.

В МО РФ уточнили, что инфраструктура позиционного района, включающая в себя сооружения для занятий и отдыха личного состава, уже готова. При этом в российском оборонном ведомстве напомнили, что Козельское соединение - первое в ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на «Ярсы» шахтного базирования.

Ранее сообщалось, что межконтинентальная ракета «Ярс» была запущена с военного космодрома Плесецк в рамках тренировки сил сдерживания.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.