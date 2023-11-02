На ВДНХ заработал сверхсовременный музейный павильон «Атом»

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Уникальный павильон «Атом» открыли на ВДНХ в Москве. Сверхсовременный музейный объект станет крупнейшей выставкой ядерной энергетики России - ее прошлого, настоящего и будущего. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Александр Новак, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Все чем мы сегодня гордимся: и павильон "Атом" и все пространство ВДНХ - это пространство гордости. Но все, чем мы сегодня гордимся, появлялось когда-то, как чья-то мечта. Много всего, чем можно гордиться в атомной отрасли нашей страны, но как сказал президент Владимир Путин, главным предметом гордости атомной отрасли являются люди. Люди, которые в ней работают», - сказал Кириенко.

Павильон «Атом» - это семь этажей высоких технологий, причем три из них - под землей. Гости смогут узнать много интересных фактов о советском атомном проекте, как работает ядерный реактор и установка «Токамак», увидят макеты атомных подлодок и ледоколов и заглянут в окуляр настоящего атомного силового микроскопа.