Журова уличила МОК в разжигании розни после произраильских заявлений

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Своими заявлениями о недопустимости дискриминации спортсменов из Израиля Международный олимпийский комитет лишь разжигает еще больше розни. Таким мнением со «Звездой» поделилась Заслуженный мастер спорта РФ, экс-депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, обеспокоенность президента МОК Томаса Баха в этом вопросе понятна, ведь он стал свидетелем кровавого теракта против сборной Израиля в Мюнхене в 1972 году.

«Он обеспокоен этим, я понимаю его. Мне не понятно, почему в этом заявлении нет россиян и белорусов, почему нам не жмут руку, почему нас хотят заколоть шпагой, почему пытаются отменить Россию, спортсменов, загнать нас в нейтральный статус? Откуда такие двойные стандарты? И даже палестинцы здесь не упоминаются. Своим заявлением Международный олимпийский комитет разжигает рознь в исламском мире», - заявила Журова.

Светлана Журова предложила президенту МОК выступить с другим призывом о недопустимости вмешательства политики в спорт.

«Всем спортсменам, всем странам, всем политикам сделать заявления, чтобы просто перестали лезть в спорт. Все спортсмены выступают под флагами, с гимном и не важно, что происходит в вашей стране. Спортсмены должны представлять свой народ, не правительства стран, а свой народ и болельщиков, которые их туда отправляют», - добавила Заслуженный мастер спорта РФ.

После заявлений Томаса Баха о недопустимости дискриминации в отношении Израиля на фоне конфликта в секторе Газа Россия потребует от международной организации отказаться от практики двойных стандартов и снять все ограничения с российских и белорусских спортсменов. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В противном случае, отметила она, это будет означать дискриминацию со стороны МОК по политическим, национальным и этническим принципам.