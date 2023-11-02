Поклонники The Beatles услышали последнюю песню группы в хорошем качестве

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Опубликована последняя песня легендарной рок-группы The Beatles. Композиция Now and Then стала финальным произведением ливерпульского коллектива, над которой так или иначе поработал весь квартет. Песня вышла с чистым голосом Джона Леннона, очищенным от посторонних шумов и помех при помощи искусственного интеллекта.

Для поклонников группы песня не стала откровением, раньше ее можно было послушать в плохом качестве. Трек был дополнен партией ритм-гитары, басом и ударными, пишет ТАСС. В итоге работа над песней Now and Then была завершена спустя 40 лет. Пол Маккартни и Ринго Старр отметили, что, по сути, создали песню заново, используя современные технологии.

Сегодня песня прозвучала в эфире радиостанции ВВС и стала доступна на стриминговых платформах. Завтра композиция поступит в продажу на компакт-дисках, виниловых пластинках и кассетах.