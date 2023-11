В стране и мире Поклонники The Beatles услышали последнюю песню группы в хорошем качестве Ян Брацкий Завтра копии песни Now and Then группы The Beatles поступят в продажу на компакт-дисках и виниловых пластинках. © Фото: Nancy Kaszerman, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Опубликована последняя песня легендарной рок-группы The Beatles. Композиция Now and Then стала финальным произведением ливерпульского коллектива, над которой так или иначе поработал весь квартет. Песня вышла с чистым голосом Джона Леннона, очищенным от посторонних шумов и помех при помощи искусственного интеллекта. Для поклонников группы песня не стала откровением, раньше ее можно было послушать в плохом качестве. Трек был дополнен партией ритм-гитары, басом и ударными, пишет ТАСС. В итоге работа над песней Now and Then была завершена спустя 40 лет. Пол Маккартни и Ринго Старр отметили, что, по сути, создали песню заново, используя современные технологии. Сегодня песня прозвучала в эфире радиостанции ВВС и стала доступна на стриминговых платформах. Завтра композиция поступит в продажу на компакт-дисках, виниловых пластинках и кассетах. Экспертное мнение и аналитика