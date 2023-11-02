Сообщения о побеге Бедроса Киркорова из больницы опровергла его пресс-секретарь

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Пресс-секретарь Бедроса Киркорова в беседе со «Звездой» опровергла сообщения о том, что 91-летний народный артист России сбежал из больницы.

«Нет», - ответила она на соответствующий вопрос нашего журналиста.

Ранее канал Shot заявил, что мужчина покинул медучреждение, не долечив воспаление легких, после 17 дней, проведенных там.

Как утверждалось, несмотря на рекомендации врачей продолжить антибактериальное лечение, Бедрос Киркоров решил, что больше не будет оставаться в клинике, чтобы перейти на нетрадиционные методы под руководством другого врача.