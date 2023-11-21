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Boeing P8 Poseidon ВМС США промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и рухнул в океан

Игнат Далакян
05:31 21.11.2023
Сообщается, что на борту находились девять человек, все добрались до берега с незначительными травмами.
Boeing P8 Poseidon ВМС США промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и рухнул в океан
© Фото: @AlertDogeX Twitter
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Самолет-разведчик Военно-морских сил Соединенных Штатов Boeing P8 Poseidon не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул в воду у побережья Гавайев. Об этом передает местное издание Hawaii News Now.

«Крупный самолет ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлетно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях», - сообщает издание.

Источники портала отмечают, что на борту находились девять человек. Сообщается, что они добрались до берега и получили лишь незначительные травмы.

Издание также сообщает, что самолет Boeing P8 Poseidon был предназначен для наблюдения и патрулирования.

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