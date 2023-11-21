Boeing P8 Poseidon ВМС США промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и рухнул в океан
Сообщается, что на борту находились девять человек, все добрались до берега с незначительными травмами.
© Фото: @AlertDogeX Twitter
Самолет-разведчик Военно-морских сил Соединенных Штатов Boeing P8 Poseidon не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул в воду у побережья Гавайев. Об этом передает местное издание Hawaii News Now.
«Крупный самолет ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлетно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях», - сообщает издание.
Источники портала отмечают, что на борту находились девять человек. Сообщается, что они добрались до берега и получили лишь незначительные травмы.
Издание также сообщает, что самолет Boeing P8 Poseidon был предназначен для наблюдения и патрулирования.