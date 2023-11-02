Министр просвещения заявил, что Пушкина из школьной программы убирать не будут

В том числе задания по анализу произведений Пушкина включены в итоговые экзамены по литературе.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Произведения Александра Пушкина не будут убирать из школьной программы, а их изучению в школах уделяется значительное количество времени. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании Патриаршего совета по культуре.

«Никакого исключения Александра Сергеевича Пушкина, его произведений из школьной программы не может быть, не может быть и речи», - сказал министр в рамках заседания, посвященного подготовке к празднованию 225-летия поэта в 2024 году.

Сообщается, что изучение творчества Пушкина присутствует как в программе начальной школы, так и в 5-9-х классах, где 15% программы составляет исследование произведений Александра Сергеевича. В старшей школе ученики знакомятся со знаменитым русским поэтом и драматургом через работы других авторов - Цветаевой, Ахматовой и т. д.

Он также добавил, что анализ произведений великого русского поэта включен в ЕГЭ по литературе, школьники пишут творческое сочинение с изучением его текстов, а декабрьские сочинения - часто на их основе.

Об этом министр сообщил на фоне новостей об отсутствии произведений Пушкина в демоверсии кодификатора ЕГЭ по литературе, опубликованной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).