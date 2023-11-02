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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о сильной болезни матери

Анна Назайкина
15:23 02.11.2023
Девушка объяснила, что, говоря о состоянии мамы, она испытывает сильную боль в груди.
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о сильной болезни матери
© Фото: anna_zavorotnyuk, Instagram*
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Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Анна, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, рассказала о состоянии матери.

Напомним, звезда сериала «Моя прекрасная няня» начала борьбу с онкологией несколько лет назад. В 2019 году у нее обнаружили злокачественную опухоль головного мозга.

В своем блоге в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) Анна, общаясь с аудиторией, объяснила, что ей больно обсуждать эту тему - болезнь матери сильна.

«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет», - написала она.

Анна Заворотнюк добавила, что, говоря о состоянии мамы, она испытывает сильную боль в груди.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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