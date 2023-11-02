В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СНБ Армении задержала пятерых террористов, готовивших захват госзданий

Елизавета Кондрикова
15:14 02.11.2023
Готовилась операция «Северный листопад» с целью воспрепятствовать работе органов госвласти Армении, арестованы пять фигурантов дела.
СНБ Армении задержала пятерых террористов, готовивших захват госзданий
© Фото: sns.am
Читайте нас на:

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о задержании террористической группировки, которая готовила захват государственных зданий Армении, операция носила название «Северный листопад».

«Установлено, что А.М., С.М., Э.Т., В.О., К.С. готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания», - говорится в сообщении пресс-центра СНБ Армении.

Уточняется, что террористическая операция готовилась с целью воспрепятствовать работе органов государственной власти страны. В ходе задержания пятеро человек были арестованы, в их отношении возбудили уголовное дело.

При обысках было найдено огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные ракеты, беспилотники, военная одежда, приборы видеонаблюдения. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств готовящегося теракта и выявления других причастных лиц.

При правонарушителях также были найдены документы с записями о готовящихся действиях - были спланированы пути отступления и засады, точно определен ход нападения. Сообщается, что для более широкого распространения подготовки к операции и ее более успешного проведения планировалось создать «украинские, молдавские Telegram-каналы» под названием «Восстание национального спасения».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:13 В стране и мире
Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов
15:34 В стране и мире
Девять украинских беспилотников перехвачены в районе Энергодара
15:14 В стране и мире
СНБ Армении задержала пятерых террористов, готовивших захват госзданий
15:50 В стране и мире
Видео
Министр просвещения заявил, что Пушкина из школьной программы убирать не будут
15:30 Вопросы истории
Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ
Популярное
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.