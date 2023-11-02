СНБ Армении задержала пятерых террористов, готовивших захват госзданий

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Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о задержании террористической группировки, которая готовила захват государственных зданий Армении, операция носила название «Северный листопад».

«Установлено, что А.М., С.М., Э.Т., В.О., К.С. готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания», - говорится в сообщении пресс-центра СНБ Армении.

Уточняется, что террористическая операция готовилась с целью воспрепятствовать работе органов государственной власти страны. В ходе задержания пятеро человек были арестованы, в их отношении возбудили уголовное дело.

При обысках было найдено огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные ракеты, беспилотники, военная одежда, приборы видеонаблюдения. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств готовящегося теракта и выявления других причастных лиц.

При правонарушителях также были найдены документы с записями о готовящихся действиях - были спланированы пути отступления и засады, точно определен ход нападения. Сообщается, что для более широкого распространения подготовки к операции и ее более успешного проведения планировалось создать «украинские, молдавские Telegram-каналы» под названием «Восстание национального спасения».