Кладовая секретов: чему учат студентов петербургского Горного университета

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Самородка такого размера больше в мире нигде нет. Малахит-гигант родом с Урала. В Санкт-Петербург, а точнее, Горному университету его привезли в подарок от Екатерины II. Ровно 250 лет назад 21 октября по старому стилю, то есть 1 ноября по новому, указом императрицы в Российской империи появилось Горное училище - первое высшее техническое учебное заведение, где стали обучать своих горных мастеров.

«Требовались свои специалисты, требовалась руда, требовалась обработка этой руды, требовались железо, сталь, оружие - это всегда было связано. Горная отрасль так или иначе дает толчок для освоения и создания большого количества продуктов», - сказал директор Санкт-Петербургского горного музея Михаил Шабалов.

Санкт-Петербургский горный университет - старейший технический вуз в России и по праву считается одним из сильнейших в мире. Практической подготовке специалистов здесь всегда уделяли максимум внимания. Под университетом расположен уникальный примерный рудник, которому более 200 лет. Здесь сымитированы условия горных выработок, чтобы студенты могли заранее представить, в каких условиях им придется работать. Причем в каждой шахте есть жилы полезных ископаемых. В этих шахтах студенты учились выполнять геологическую разведку и, что не менее важно, могли сразу определиться, насколько готовы трудиться в темноте, в тяжелейших условиях. Современных студентов горного так пугать не надо, условия для обучения и работы теперь иные.

Осваивать сложную технику помогают современные тренажеры - студенты могут виртуально научиться ездить на самосвалах, выполнять выгрузку руды и устранять неисправности. В университете работают десятки уникальных лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, позволяющим делать настоящие открытия. Сотрудники Научного центра переработки ресурсов научились извлекать из отходов нефтепереработки игольчатый кокс - продукт, необходимый для производства литий-ионных аккумуляторов и электродов для металлургической промышленности. Своего производства этого перспективного материала в России пока нет.

«Можно назвать технологическим суверенитетом и никак иначе, поскольку сейчас мы производим ноль, а потребление - 100 тысяч тонн. Мы можем в ближайшие годы выйти в лидеры этого производства», - объяснил исполнительный директор Научного центра переработки ресурсов Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Вячеслав Рудко.

Еще одно перспективное направление - исследования Арктики и Антарктики. Сотрудники горного «вскрыли» озеро Восток на Южном полюсе Земли и подняли с трехкилометровой глубины лед возрастом миллион лет. Инженеру-буровику Дмитрию Васильеву всего 27, но он уже успел побывать в двух экспедициях на шестом континенте. В перерывах между ними разработал новый скважинорасширитель для бурснаряда и готовится к очередной командировке, чтобы опробовать изобретение в деле.

«Как только мы приезжаем из экспедиции, мы сразу начинаем готовиться к следующей. Конечно, ты скучаешь по Антарктиде, многим из нас она снится, мы думаем постоянно о ней», - признался ведущий инженер Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Дмитрий Васильев.

Горный университет стал участником пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования, инициированного президентом России. Здесь первыми в стране решили уйти от Болонской системы подготовки бакалавров - сроки обучения уже увеличены до 5,5-6 лет.

«Новая система позволит нам приобрести нового специалиста. Чем он отличается - он будет идеологически иной. Идеология вуза сегодня не готовит просто инженера-выпускника - это аморально для меня. Мы готовим целенаправленно специалиста, ориентированного стать специалистом производства», - заверил ректор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Владимир Литвиненко.

Сегодня в горном учатся 12,5 тысячи человек. И все они, как и 250 лет назад, носят униформу, что конечно же обязывает. По решению президента России Горный университет вновь обрел свое историческое имя - императрицы Екатерины II. В день юбилея основательнице вуза открыли памятник. Бронзовая фигура на основании из малахита, а за ней - карта Российской империи из полудрагоценных камней - символ богатства недр страны, осваивать которые и должны мастера горного дела.