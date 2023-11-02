Полиция потребовала закрыть один вестибюль станции метро «Новогиреево»
Отмечается, что западным вестибюлем пользоваться можно.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
В Москве полиция потребовала временно закрыт восточный вестибюль станции метро «Новогиреево» на вход и выход, сообщает столичный Дептранс.
«По требованию полиции временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции “Новогиреево”», - говорится в сообщении.
Речь идет о выходах 1-4. Москвичей и гостей города попросили пользоваться западным вестибюлем, в котором находятся выходы 5-8.
В столичном главке МВД России «Звезде» заявили, что в настоящий момент информация уточняется.