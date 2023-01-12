Военные строители возвели детский сад на 160 мест в Тверской области
Военные строители возвели и сдали детский сад в городе Вышний Волочек Тверской области. Дошкольное учреждение под названием «Теремок» расположено на улице Бутягина и рассчитано на 160 мест, сообщает Министерство обороны РФ.
На церемония открытия объекта присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель предприятия Военно-строительного комплекса Андрей Назаров.
«Объект построен по современным стандартам. Он рассчитан на 160 мест, включая ясли. Здесь есть все условия для комфортного пребывания детей – как для образования, так и для безопасности малышей», – рассказал Назаров.
Объект возведен с использованием самых современных материалов и технологий, по эксклюзивным проектам. Здание оснащено надежными системами безопасности. Внутри имеется удобная мебель, игровые комплексы, спальни, пищеблок и прачечная. На улице расположены игровые зоны, клумбы, скульптуры любимых детьми персонажей.
Помимо основной программы предусмотрена дополнительная программа образования, куда входит обучение детей хореографическому искусству, иностранным языкам, а также уроки театра.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов