Военные строители возвели детский сад на 160 мест в Тверской области

Объект построен по современным стандартам. Военные строители передают детский сад под ключ – с мебелью и оборудованием.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные строители возвели и сдали детский сад в городе Вышний Волочек Тверской области. Дошкольное учреждение под названием «Теремок» расположено на улице Бутягина и рассчитано на 160 мест, сообщает Министерство обороны РФ.

На церемония открытия объекта присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель предприятия Военно-строительного комплекса Андрей Назаров.

«Объект построен по современным стандартам. Он рассчитан на 160 мест, включая ясли. Здесь есть все условия для комфортного пребывания детей – как для образования, так и для безопасности малышей», – рассказал Назаров.

Объект возведен с использованием самых современных материалов и технологий, по эксклюзивным проектам. Здание оснащено надежными системами безопасности. Внутри имеется удобная мебель, игровые комплексы, спальни, пищеблок и прачечная. На улице расположены игровые зоны, клумбы, скульптуры любимых детьми персонажей.

Помимо основной программы предусмотрена дополнительная программа образования, куда входит обучение детей хореографическому искусству, иностранным языкам, а также уроки театра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов